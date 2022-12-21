«Интер» начал переговоры по Смоллингу

«Интер» вступил в переговоры по подписанию защитника «Ромы» Криса Смоллинга следующим летом на правах свободного агента, сообщает Calciomercato.

Напомним, действующий контракт 33-летнего англичанина с итальянским клубом рассчитан до конца июня следующего года. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Англии в 8 миллионов евро.

Смоллинг защищает цвета римского клуба с октября 2020 года. Ранее он выступал за «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «Ромы» 21 матч, отметившись тремя забитыми мячами.

После 15 туров текущего розыгрыша итальянской Серии А «Рома» расположилась на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 27 очков.