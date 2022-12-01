«Рома» запланировала очередную встречу с Дзаньоло по поводу нового контракта

«Рома» продолжает попытки продлить контракт со своим полузащитником Николо Дзаньоло. По информации от журналиста Николо Скиры, «джаллоросси» запланировали новую встречу с футболистом, где стороны постараются прийти к компромиссу.

Напомним, действующее соглашение Дзаньоло с «Ромой» истекает летом 2024 года. Футболист в данный момент требует от руководства прибавку к зарплате. Николо хочет получать около 4 или 4,5 миллионов евро за год.

Ранее сообщалось об интересе к Дзаньоло со стороны туринского «Ювентуса», но летом трансфер так и не состоялся из-за больших запросов руководства «джаллоросси».