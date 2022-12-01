Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Gollandiya Нидерланды 7 Senegal Сенегал 6 Ekvador Эквадор 4 Katar Катар 0
Группа B
SShA США 5 Angliya Англия 4 Iran Иран 3 Uels Уэльс 1
Группа C
Argentina Аргентина 6 Polsha Польша 4 Meksika Мексика 4 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3
Группа D
Franciya Франция 6 Tunis Тунис 4 Avstraliya Австралия 3 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 4 Yaponiya Япония 3 Kosta-Rika Коста-Рика 3 Germaniya Германия 1
Группа F
Horvatiya Хорватия 4 Marokko Марокко 4 Belgiya Бельгия 3 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 6 Shveycariya Швейцария 3 Serbiya Сербия 1 Kamerun Камерун 1
Группа H
Portugaliya Португалия 6 Gana Гана 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1
Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» запланировала очередную встречу с Дзаньоло по поводу нового контракта

01 Декабря 2022 • 13:12 Комментировать
Рома
...
Болонья
1 1.62 X 3.90 2 5.50
04.01 18:30

«Рома» продолжает попытки продлить контракт со своим полузащитником Николо Дзаньоло. По информации от журналиста Николо Скиры, «джаллоросси» запланировали новую встречу с футболистом, где стороны постараются прийти к компромиссу.

Напомним, действующее соглашение Дзаньоло с «Ромой» истекает летом 2024 года. Футболист в данный момент требует от руководства прибавку к зарплате. Николо хочет получать около 4 или 4,5 миллионов евро за год.

Ранее сообщалось об интересе к Дзаньоло со стороны туринского «Ювентуса», но летом трансфер так и не состоялся из-за больших запросов руководства «джаллоросси».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Николо Дзаньоло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОМА БОЛОНЬЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Декабря
14:32 · Италия. Серия А
​Дель Пьеро может получить руководящую должность в «Ювентусе»
14:17 · Англия. Премьер-лига
«Милан» следит за двумя полузащитниками «Ливерпуля»
14:12 · Англия. Премьер-лига
​«Интер» назвал «Тоттенхэму» стоимость Дюмфриса
13:59 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» положил глаз на полузащитника «Милана»
13:36 · Италия. Серия А
Драгович интересен клубу из Серии А
13:12 · Италия. Серия А
«Рома» запланировала очередную встречу с Дзаньоло по поводу нового контракта
11:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Интер» нашёл усиление на ЧМ-2022
11:06 · Италия. Серия А
«Барселона» надеется, что выступления Деста на чемпионате мира помогут продать его летом
30 Ноября
23:43 · Италия. Серия А
Амброзини назвал главный козырь Пиоли
23:18 · Италия. Серия А
Амброзини: «Ибрагимович полезен, даже если проводит на поле 15 минут за матч»
22:50 · Италия. Серия А
​Амброзини: «Леау ещё растёт»
22:45 · Италия. Серия А
Агент Кесси прокомментировал слухи о возвращении игрока в «Милан»
22:30 · Италия. Серия А
Амброзини: «Милан» начал цикл, это не случайные успехи»
22:19 · Италия. Серия А
Амброзини: «Сперва Кака не так уж и впечатлял»
21:56 · Италия. Серия А
Амброзини: «Мальдини не просто важен - он фундаментален»
Все новости
Рекомендуем