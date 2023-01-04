«Рома» одолела «Болонью», быстро открыв счёт

Неважно игравшая в конце первой части сезона «Рома» в 16-м туре Серии А принимала «Болонью», которая, наоборот, часто побеждала. В самом дебюте Пауло Дибала заработал пенальти, а Лоренцо Пеллегрини его реализовал. После этого команда Жозе Моуринью перешла на игру вторым номером. В оставшееся время особо опасных моментов не было. Разве что Льюис Фергюсон получил желтую карточку за симуляцию в штрафной.

«Рома» победила (1:0) и настигла «Лацио» с «Интером» на четвертом месте. «Болонья» - десятая.