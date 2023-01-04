«Рома» одолела «Болонью», быстро открыв счёт

Неважно игравшая в конце первой части сезона «Рома» в 16-м туре Серии А принимала «Болонью», которая, наоборот, часто побеждала. В самом дебюте Пауло Дибала заработал пенальти, а Лоренцо Пеллегрини его реализовал. После этого команда Жозе Моуринью перешла на игру вторым номером. В оставшееся время особо опасных моментов не было. Разве что Льюис Фергюсон получил желтую карточку за симуляцию в штрафной.
«Рома» победила (1:0) и настигла «Лацио» с «Интером» на четвертом месте. «Болонья» - десятая.
Протокол игры
|(1:0) Пеллегрини Лоренцо6'
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Смоллинг Крис•Ибаньес Рожер• 33'Челик Мехмет• 76'Эль-Шаарави Стефан65' (Матич Неманья (65') •Кристанте Бриан•Тахирович Бенджамин65' (Залевски Никола (65') •Пеллегрини Лоренцо•Дибала Пауло74' (Бове Эдоардо (74') •Дзаньоло Николо60' (Абрахам Тэмми (60')
Скорупски Лукаш•Пош Штефан82' (Пююхтя Никлас (82') •Сумаоро Адама•Лукуми Джон•Ликояннис Хараламбос65' (Схаутен Йерди (65') •Медель Гари65' (Камбьясо Андреа (65') •Фергюсон Льюис• 69'Орсолини Риккардо•Домингес Николас•Сориано Роберто57' (Эбишер Мишель (57') • 85'Арнаутович Марко
04 января. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
Бан пользователя