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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» одолела «Болонью», быстро открыв счёт

04 Января 2023 • 20:29 Комментировать
Рома
1:0
Болонья
окончен

Неважно игравшая в конце первой части сезона «Рома» в 16-м туре Серии А принимала «Болонью», которая, наоборот, часто побеждала. В самом дебюте Пауло Дибала заработал пенальти, а Лоренцо Пеллегрини его реализовал. После этого команда Жозе Моуринью перешла на игру вторым номером. В оставшееся время особо опасных моментов не было. Разве что Льюис Фергюсон получил желтую карточку за симуляцию в штрафной.

«Рома» победила (1:0) и настигла «Лацио» с «Интером» на четвертом месте. «Болонья» - десятая.

Протокол игры  
Рома1:0Болонья
(1:0) Пеллегрини Лоренцо6'  
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаСмоллинг КрисИбаньес Рожер  33'Челик Мехмет  76'Эль-Шаарави Стефан 65' (Матич Неманья ( 65') Кристанте БрианТахирович Бенджамин 65' (Залевски Никола ( 65') Пеллегрини ЛоренцоДибала Пауло 74' (Бове Эдоардо ( 74') Дзаньоло Николо 60' (Абрахам Тэмми ( 60')
Запасные: Боер ПьетроJordan MajchrzakВинья МатиасВольпато КристианСпинаццола ЛеонардоШомуродов ЭлдорСвилар МилеКумбулла МарашКамара Мохамед III
Скорупски ЛукашПош Штефан 82' (Пююхтя Никлас ( 82') Сумаоро АдамаЛукуми ДжонЛикояннис Хараламбос 65' (Схаутен Йерди ( 65') Медель Гари 65' (Камбьясо Андреа ( 65') Фергюсон Льюис  69'Орсолини РиккардоДомингес НиколасСориано Роберто 57' (Эбишер Мишель ( 57'  85') Арнаутович Марко
Запасные: Баньолини НиколаJoaquin SosaСансоне НиколаРаймондо АнтониоМоро Никола
04 января. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Болонья Рома
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