Арнаутович: «Мне были приятны сравнения с Ибрагимовичем, но Златан – это Златан, он на другом уровне»

Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович признался, что в начале карьеру его радовали сравнения со Златаном Ибрагимовичем. Австриец не пересекался со шведом в одном клубе. Летом 2009 года Ибрагимович ушёл из миланского «Интера» в «Барселону», тогда как Арнаутович наоборот только перебрался на «Джузеппе Меацца».

«По началу мне нравились сравнения с Ибрагимовичем, но Златан – это Златан, он находится на другом уровне. Могу только снять шляпу в знак уважения его блестящей карьере. Я считаю его своим другом и братом, потому что его жизнь была очень сложной в начале», – цитирует Арнаутовича Football Italia.