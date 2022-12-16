Тотти – о Спаллетти: «У нас были отношения, выходящие за рамки футбола»

Легенда «Ромы» Франческо Тотти высказался о бывшем наставнике столичного клуба Лучано Спаллетти.

«Хотел бы я снова поговорить с ним? Конечно. Я знаю, я уверен, что это произойдет, и каждый даст своё объяснение. Что касается наших отношений - сожалею о том, что прервал их таким образом. Кроме того, с ним я проявил себя на поле в полной мере, он изменил мою роль, заставил меня забивать много голов. У нас были отношения, выходящие за рамки футбола», - приводит слова Тотти Sky Italia.

Чемпионат Италии в данный момент находится на паузе, «Рома» проведёт первый матч после перерыва четвёртого января против «Болоньи».