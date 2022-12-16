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Чемпионат Италии. Серия А

Тотти – о Спаллетти: «У нас были отношения, выходящие за рамки футбола»

16 Декабря 2022 • 20:02 Комментировать
Рома
...
Болонья
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04.01 18:30

Легенда «Ромы» Франческо Тотти высказался о бывшем наставнике столичного клуба Лучано Спаллетти.

«Хотел бы я снова поговорить с ним? Конечно. Я знаю, я уверен, что это произойдет, и каждый даст своё объяснение. Что касается наших отношений - сожалею о том, что прервал их таким образом. Кроме того, с ним я проявил себя на поле в полной мере, он изменил мою роль, заставил меня забивать много голов. У нас были отношения, выходящие за рамки футбола», - приводит слова Тотти Sky Italia.

Чемпионат Италии в данный момент находится на паузе, «Рома» проведёт первый матч после перерыва четвёртого января против «Болоньи».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Франческо Тотти Лучано Спаллетти
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РОМА БОЛОНЬЯ
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