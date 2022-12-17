Йоканович отреагировал на смерть Михайловича

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о смерти известного сербского специалиста Синиши Михайловича, который последние три года возглавлял итальянскую «Болонью».

Напомним, вчера, 16 декабря, стало известно о том, что Михайлович скончался от лейкемии в возрасте 53 лет.

«Прощай, мой друг», — написал Йоканович в своей социальной сети.

Напомним, что в период футбольной карьеры Михайлович выступал за такие команды, как «Интер», «Лацио», «Сампдория» и «Рома». Серб является двукратным чемпионом Италии. С 2006 года Михайлович занимался тренерской деятельностью. Помимо «Болоньи», он также возглавлял «Спортинг», «Торино», «Милан», «Сампдорию» и «Фиорентину».