«Рома» проявляет интерес к вратарю «Эмполи»

Вратарь «Эмполи» Гульельмо Викарио может продолжить карьеру в «Роме», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, руководство римского клуба хочет видеть у себя Викарио в следующем сезоне. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего итальянца в 12 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Серии А Викарио провёл 15 матчей, пропустив в них 19 мячей и пять резу сохранив свои ворота в неприкосновенности. Цвета «Эмполи» голкипер защищает с лета прошлого года. Ранее он также выступал за «Кальяри», «Венецию» и «Перуджу».

В текущем сезоне чемпионата Италии «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 27 очков в 15 турах. Основным вратарём этой команды на сегодняшний день является португалец Руй Патрисио.