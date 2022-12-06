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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью пригласил Депая в «Рому»

06 Декабря 2022 • 17:29 Комментировать
Рома
...
Болонья
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04.01 18:30

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет видеть в составе своей команды нападающего «Барселоны» и сборной Нидерландов Мемфиса Депая, сообщает Tuttosport.

По информации источника, португальский специалист уже успел связаться с 28-летним форвардом, чтобы убедить его перейти в итальянский клуб. Ожидается, что в январе «Рома» попытается взять футболиста в аренду, а уже летом заключить с ним полноценный контракт.

Напомним, срок действующего соглашения Депая с каталонским клубом истекает в конце июня следующего года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Депай провёл за «Барселону» лишь три игры, отметившись в них одним забитым голом. В настоящий момент футболист представляет сборную Нидерландов на чемпионате мира в Катаре. В четырёх матчах «оранжевых» на мундиале Депай сумел отметиться одним забитым мячом.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Барселона Жозе Моуринью Мемфис Депай Трансферы футбола - зима 2023
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