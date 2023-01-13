Смоллинг не согласился на предложенные «Ромой» условия контракта

Центральный защитник итальянской «Ромы» Крис Смоллинг продолжает переговоры с «джаллоросси» о новом контракте. И пока, если верить последним новостям, они идут не особо удачно.

Как пишет Calciomercato, англичанин решил не продлевать с клубом контракт на условиях «Ромы». А всё дело в зарплате – римляне предложили ему контракт с зарплатой ниже 3,5 млн евро в год. На такое 33-летний защитник не согласен.

В текущем сезоне Смоллинг сыграл за «Рому» 23 матча во всех турнирах и трижды забил. В чемпионате Италии клуб Жозе Моуриньо идёт на седьмом месте с 31 баллом в активе. Текущий контракт защитника с командой закончится в середине 2023 года.