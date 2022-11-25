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Чемпионат Италии. Серия А

Абрахам: «Я ещё никогда так не злился на себя»

25 Ноября 2022 • 09:44 Комментировать
Рома
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Болонья
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04.01 18:30

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам выразил разочарование своей игрой в первой части текущего сезона.

25-летний англичанин признался, что ещё никогда прежде не злился на себя так сильно, как сейчас. Футболист отметил, что в нынешней ситуации он настроен как можно скорее вернуться на поле.

«Для СМИ, когда вы делаете что-то правильно, вы лучший в мире, а когда вы в кризисе, вы автоматически худший. К счастью, я не знаю всех слов на итальянском, поэтому не могу читать новости, но думаю, что важно сосредоточиться на себе», — заявил Абрахам на своей пресс-конференции.

Напомним, что в нынешнем сезоне Абрахам провёл за «Рому» 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Цвета римского клуба форвард защищает с лета прошлого года. Ранее он выступал за «Челси».   

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Тэмми Абрахам
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РОМА БОЛОНЬЯ
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