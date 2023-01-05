Красивый жест Дибалы - сдал свою медаль чемпиона мира в клубный музей «Ромы»

Пауло Дибала, вернувшись в Рим после триумфа на чемпионате мира, в ходе которого ему, прямо говоря, не особо довелось поиграть, решил совершить красивый поступок. Он передал полученную в Катаре медаль в музей «Ромы», решив, таким образом, продемонстрировать свою преданность клубу - раз, дескать, я игрок «Ромы» на момент победы, то значит, заслуга принадлежит и клубу также.

Надо заметить, что поступок нападающего очень понравился фанатам «Ромы», которые вовсю обсуждают его в социальных сетях. На что, видимо, и рассчитывал Пауло, выступающий за римский клуб с лета прошлого года.