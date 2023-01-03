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Чемпионат Италии. Серия А

Гендиректор «Ромы» Пинту: «Ожидаем, что Моуринью останется в команде»

03 Января 2023 • 10:44 Комментировать
Рома
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Болонья
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04.01 18:30

Генеральный директор «Ромы» Тьягу Пинту прокомментировал слухи об уходе главного тренера команды Жозе Моуринью. Напомним, «особенного» ранее связывали с назначением в сборную Португалии.

«В последнее время появилось очень много слухов о назначении Моуринью в сборную Португалии. В данный момент мы ожидаем, что Жозе останется в команде. В этом нет сомнений», – цитирует Пинту журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Моуринью ранее также связывали с назначением в сборную Бразилии. Португальский специалист проводит свой второй сезон во главе «Ромы». В своей первой кампании Жозе выиграл Лигу конференций.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Сборная Португалии Тьягу Пинту
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