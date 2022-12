Капитан «Ромы» Пеллегрини: «Моуринью изменил футбол»

Полузащитник и капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини поделился мнением о своём наставнике Жозе Моуринью.

После 15 туров нынешнего розыгрыша Серии А римляне располагаются на седьмом месте. В прошлом сезоне команда под руководством «особенного» выиграла Лигу конференций.

«Моуринью – тренер, переписавший историю футбола, – считает Пеллегрини. – Он изменил наш вид спорта, и сегодня его работа вселяет в нас дополнительные силы. Он делает всё, чтобы побеждать. За полтора года работы под его началом я ощутил нечто, чего не знал ранее. Ему удаётся наполнять игроков эмоциями, которые помогают добиваться результата на поле», – отметил в интервью Four Four Two итальянец.