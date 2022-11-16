Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов с высокой вероятностью сменит клубную прописку в январское трансферное окно.

27-летний игрок мог уйти из «Ромы» ещё летом, однако тогда все переговоры завершились неудачей. По информации известного итальянского инсайдера Николо Скиры, Шомуродов не входит в планы наставника римлян Жозе Моуринью, поэтому клуб попробует продать форварда сборной Узбекистана уже в январе. Среди претендентов на футболиста называются «Торино», «Монца» и «Сампдория».

Элдор Шомуродов принял участие в восьми матчах в первой половине нынешнего сезона, отметившись одним забитым мячом.