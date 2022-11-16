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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» готова продать Шомуродова в январе, интерес к игроку проявляют три клуба слухи

16 Ноября 2022 • 21:22 Комментировать
Рома
...
Болонья
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04.01 18:30

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов с высокой вероятностью сменит клубную прописку в январское трансферное окно.

27-летний игрок мог уйти из «Ромы» ещё летом, однако тогда все переговоры завершились неудачей. По информации известного итальянского инсайдера Николо Скиры, Шомуродов не входит в планы наставника римлян Жозе Моуринью, поэтому клуб попробует продать форварда сборной Узбекистана уже в январе. Среди претендентов на футболиста называются «Торино», «Монца» и «Сампдория».

Элдор Шомуродов принял участие в восьми матчах в первой половине нынешнего сезона, отметившись одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Торино Сампдория Жозе Моуринью Монца Элдор Шомуродов Трансферы футбола - зима 2023
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РОМА БОЛОНЬЯ
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