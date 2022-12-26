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Чемпионат Италии. Серия А

Арнаутович: «Моуринью звал меня в «Манчестер Юнайтед», но в этот момент там закончились деньги»

26 Декабря 2022 • 13:08 Комментировать
Рома
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Болонья
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04.01 18:30

Австрийский нападающий итальянской «Болоньи» Марко Арнаутович вспоминает о том, как его приглашал в бытность наставником «Манчестер Юнайдет» португальский специалист Жозе Моуринью. Тогда сам Арнаутович защищал цвета лондонского «Вест Хэма» и был у Жозе, что называется, на глазах.

- Жозе звал меня, когда я играл за «Вест Хэм». Но когда они узнали цену, то оказалось, что денег уже нет, потому что они купили Погба, - цитирует слова Марко Арнаутовича издание Sportweek.

Напомним, что чемпионат Италии возобновляется четвертого января, «Болонье» предстоит сыграть в гостях с «Ромой» - которой, к слову, руководит как раз Моуринью.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед Марко Арнаутович
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