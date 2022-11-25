Бывший голеадор «Ромы» считает, что Моуринью потерял интерес к работе с этим клубом

Бывший голеадор «Ромы» Роберто Пруццо, в 80-е годы прошлого столетия трижды становившийся лучшим бомбардиром Серии А и принесший «Роме» Скудетто в 1983 году, считает, что руководству клуба пора задуматься о смене тренера. По мнению Пруццо, португальский наставник Жозе Моуринью уже потерял интерес к работе с «Ромой» и попросту, что называется, «отбывает номер».

- Я хотел бы узнать, что думает руководство «Ромы» о словах Моуринь. Мне кажется, что он может уйти, он начал дрейфовать, - цитирует слова Пруццо fcinter1908.it.

Чемпионат Италии возобновится для «Ромы» четвертого января следующего года с матча с «Болоньей».