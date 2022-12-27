Бывший исполнительный директор «Ювентуса» объяснил, почему клуб не смог сохранить Дибалу

Маурицио Арривабене, бывший исполнительный директор «Ювентуса», объяснил, почему туринский клуб не смог удержать нападающего Пауло Дибалу, который этим летом свободным агентом перешёл в «Рому».

«Требуемые Дибалой условия были чрезмерными и обязывали клуб на долгие годы. Мы просто не могли пойти на это», – цитирует Арривабене издание Calciomercato.

Напомним, Дибала с этого лета является футболистом «Ромы», хотя его долгое время пытался заполучить миланский «Интер». В нынешнем сезоне на счету аргентинского форварда пять голов и две результативные передачи в чемпионате Италии.