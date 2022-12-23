Сборная Бразилии тоже хочет видеть Моуринью своим новым тренером

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью получил предложение о работе от очередной национальной сборной. Ранее «особенного» пыталась заполучить Португалия, но теперь у европейской команды появились конкуренты в лице Бразилии.

По информации от La Repubblica, «пентакампеоне» тоже хотят видеть Моуринью своим новым тренером и готовы поспорить за рулевого «джаллоросси» с Португалией. Ранее «Рома» не разрешила Жозе совмещать работу в клубе и сборной. Контракт Моуринью с «джаллоросси» истекает летом 2024 года.

Ранее сборная Бразилии хотела видеть своим новым тренером Карло Анчелотти, но итальянец в ближайшие полтора года не намерен покидать мадридский «Реал».