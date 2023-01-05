Мотта: «Трудно принять такое поражение»

В Италии возобновились матчи чемпионата, «Болонья» съездила в госте к «Роме», пропустила там с пенальти уже на шестой минуте игры и в итоге благополучно проиграла ее. Наставник «Болоньи» Тьяго Мотта недоволен подобным сценарием - он заявил, что подобные поражения «трудно принять».

- Я считаю, что мы провели хороший матч, особенно во втором тайме. Переварить такое поражение трудно, но важно спокойно вдохнуть и проанализировать игру. Мы проиграли из-за сомнительных эпизодов в штрафных площадях и их трактовки. Дибала сам искал контакта с нашим защитником, это видели все, кроме арбитра, - цитирует Мотту итальянское новостное агентство ITASportPress.