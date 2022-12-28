«Рома» не может договориться о новом контракте с Дзаньоло, на игрока претендуют четыре клуба

Атакующий полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло имеет множество различных вариантов продолжения карьеры.

Руководство римлян давно предпринимает попытки продлить контракт с 23-летним футболистом, но договорённость по-прежнему не достигнута. Как информирует SportMediaset, переговоры между «Ромой» и Дзаньоло почти зашли в тупик, и ситуацией готовы воспользоваться местные «Милан» и «Ювентус», а также лондонские «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Действующий трудовой договор Николо Дзаньоло рассчитан до лета 2024 года, а трансферная стоимость итальянца оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.