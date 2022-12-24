Абрахам: «Я не лучшим образом начал сезон, но скоро хочу всё исправить»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам оценил свои выступления в нынешнем сезоне. Напомним, после 17 голов в 35 матчах прошлого розыгрыша Серии А, англичанин начал новую кампанию не лучшим образом, отметившись тремя голами в 15 поединках.

«Такое часто происходит в футболе, у меня и раньше бывали взлёты и падения. Это случалось с другими игроками в прошлом и будет происходить дальше. В прошлом сезоне для меня всё складывалось отлично, но в этой кампании мне не удалось удачно стартовать. Это правда, но я и команда хотим наверстать упущенное в оставшейся части сезона. Я уверен, что такие моменты делают тебя сильнее», – цитирует Абрахама Football Italia.