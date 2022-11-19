Хавбек «Сассуоло» и сборной Италии Давиде Фраттези привлекает к себе всё больше интереса.

Как уже сообщалось ранее, за 23-летним футболистом следят «Ювентус» и «Рома», а «Интер» претендовал на полузащитника весной. По данным Tuttomercatoweb, благодаря своей игре в нынешнем сезоне Фраттези становится всё более востребованной фигурой на трансферном рынке: в подписании игрока также заинтересованы «Наполи» и английский «Брайтон». Наставник «чаек» Роберто де Дзерби недавно признался, что очень высоко оценивает талант своего соотечественника.

Соглашение Давиде Фраттези с «Сассуоло» рассчитано до лета 2026 года.