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Чемпионат Италии. Серия А

В сборной Португалии планируют «арендовать» Моуринью у «Ромы»

23 Декабря 2022 • 22:20 Комментировать
Рома
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Болонья
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04.01 18:30

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью может ненадолго совместить работу в клубе и в сборной Португалии.

Специалист не готов покидать «Рому», с которой связан соглашением до лета 2024 года, но руководители Федерации футбола Португалии не сдаются: они хотели бы «арендовать» Моуринью на мартовские матчи отборочного этапа чемпионата Европы против Лихтенштейна и Люксембурга, сообщает L'Equipe. При этом после завершения клубного сезона будет рассмотрен вопрос о постоянном переходе «особенного» на новый пост, и у римлян будет достаточно времени для поиска замены.

Ранее сборную Португалии возглавлял Фернанду Сантуш, покинувший должность после чемпионата мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Сборная Португалии
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РОМА БОЛОНЬЯ
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