В сборной Португалии планируют «арендовать» Моуринью у «Ромы»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью может ненадолго совместить работу в клубе и в сборной Португалии.

Специалист не готов покидать «Рому», с которой связан соглашением до лета 2024 года, но руководители Федерации футбола Португалии не сдаются: они хотели бы «арендовать» Моуринью на мартовские матчи отборочного этапа чемпионата Европы против Лихтенштейна и Люксембурга, сообщает L'Equipe. При этом после завершения клубного сезона будет рассмотрен вопрос о постоянном переходе «особенного» на новый пост, и у римлян будет достаточно времени для поиска замены.

Ранее сборную Португалии возглавлял Фернанду Сантуш, покинувший должность после чемпионата мира в Катаре.