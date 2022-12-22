Сборная Португалии предложила Моуринью контракт до 2026 года

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью получил предложение возглавить сборную Португалии. Руководство предложило ему контракт до 2026 года, но переговоры всё равно продвигаются очень медленно.

По информации от журналиста Николо Скиры, местная федерация пытается убедить Моуринью согласиться на работу со сборной, но Жозе пока терзают сомнения. Португальский специалист сконцентрирован на работе с «Ромой» и не хочет оставлять проект, который строит уже полтора года.

Напомним, Моуринью ранее ещё никогда не работал на уровне сборных. В клубном футболе португалец смог выиграть две Лиги чемпионов во главе «Порту» и миланского «Интера».