Нигматуллин: «Миранчук может оказаться на Кипре, если перейдёт в «Фиорентину»

«Какой смысл ему переходить в «Торино» или «Фиорентину»? Они ничем не лучше «Аталанты» и не являются топ-клубами. Перейдя в «Фиорентину», Миранчук может оказаться на Кипре», - передает слова Нигматуллина «РБ Спорт».