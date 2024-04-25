Нигматуллин: «Миранчук может оказаться на Кипре, если перейдёт в «Фиорентину»

Экс-голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался насчет возможного перехода полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Фиорентину» или «Торино».
«Какой смысл ему переходить в «Торино» или «Фиорентину»? Они ничем не лучше «Аталанты» и не являются топ-клубами. Перейдя в «Фиорентину», Миранчук может оказаться на Кипре», - передает слова Нигматуллина «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Алексей провел 24 поединка за «Аталанту». Полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом следующего года.
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