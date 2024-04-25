​Стадион «Монцы» могут переименовать в честь Сильвио Берлускони

Близится годовщина со дня смерти Сильвио Берлускони, которого не стало 12 июня прошлого года. Городские власти Монцы решили увековечить имя человека, выведшего местный футбольный клуб в высший свет итальянского футбола.

Теперь в этом пригороде Милана обсуждают возможность переименования стадиона в честь Берлускони. Впервые такое предложение было выдвинуто ещё в день смерти Сильвио, но тогда не нашло единогласного одобрения со стороны всех представителей городских властей. Видимо, сейчас ситуация изменилась.

В настоящий момент стадион «Монцы» называется «Бриантео». Клуб занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии.