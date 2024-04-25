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Чемпионат Италии. Серия А

​Стадион «Монцы» могут переименовать в честь Сильвио Берлускони

25 Апреля 2024 • 03:31 Комментировать

Близится годовщина со дня смерти Сильвио Берлускони, которого не стало 12 июня прошлого года. Городские власти Монцы решили увековечить имя человека, выведшего местный футбольный клуб в высший свет итальянского футбола.

Теперь в этом пригороде Милана обсуждают возможность переименования стадиона в честь Берлускони.  Впервые такое предложение было выдвинуто ещё в день смерти Сильвио, но тогда не нашло единогласного одобрения со стороны всех представителей городских властей. Видимо, сейчас ситуация изменилась.

В настоящий момент стадион «Монцы» называется «Бриантео». Клуб занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии.


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Евро-Футбол.Ру,
Сильвио Берлускони Монца
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