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Чемпионат Италии. Серия А

​В Милане выпустили «ИнтерСтеллар» - чемпионский коктейль «Интера»

25 Апреля 2024 • 03:57 Комментировать
Милан
1:2
Интер Милан

Миланский «Интер» стал чемпионом Италии в 20-й раз, а это значит, что на футболках игроков клуба появится вторая звезда - её размещают за каждые десять побед в чемпионатах Италии. У «Милана» остаются 19 побед - а значит, вторая звезда ещё подождёт как минимум год.

Между тем та часть Милана, которая более за «Интер», уже вовсю празднует успех - в городе набирает популярность коктейль «ИнтерСтеллар», который обыгрывает название известного фильма.

- Успех «Интера» представляет собой момент большой гордости для миллионов поклонников клуба по всему миру. И потому мы решили выпустить в эту честь коктейль «ИнтерСтеллар», дабы отметить этот триумф, вписанный в историю итальянского чемпионата, - пояснил Риккардо Кампанья, автор рецепта новинки.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан

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