Миланский «Интер» стал чемпионом Италии в 20-й раз, а это значит, что на футболках игроков клуба появится вторая звезда - её размещают за каждые десять побед в чемпионатах Италии. У «Милана» остаются 19 побед - а значит, вторая звезда ещё подождёт как минимум год.

Между тем та часть Милана, которая более за «Интер», уже вовсю празднует успех - в городе набирает популярность коктейль «ИнтерСтеллар», который обыгрывает название известного фильма.

- Успех «Интера» представляет собой момент большой гордости для миллионов поклонников клуба по всему миру. И потому мы решили выпустить в эту честь коктейль «ИнтерСтеллар», дабы отметить этот триумф, вписанный в историю итальянского чемпионата, - пояснил Риккардо Кампанья, автор рецепта новинки.