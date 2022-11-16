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Чемпионат Италии. Серия А

Галлиани рассказал, подпишет ли «Монца» Шомуродова в январе эксклюзив

16 Ноября 2022 • 21:57 Комментировать
Рома
...
Болонья
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04.01 18:30

Генеральный директор итальянской «Монцы» Адриано Галлиани поделился трансферными планами клуба.

Как ранее сообщили итальянские СМИ, «Монца» находится в числе претендентов на 27-летнего форварда «Ромы», на которого не рассчитывает Жозе Моуринью. По сведениям сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», эта информация не соответствует действительности: «Мы не рассматриваем Элдора Шомуродова в качестве усиления зимой. У нас есть планы на январь, но Шомуродов в них не входит», – заявил Галлиани.

По слухам, среди претендентов на Элдора Шомуродова также фигурируют другие представители Серии А – «Торино» и «Сампдория».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Адриано Галлиани Монца Элдор Шомуродов
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