«Милан» интересуется сразу пятью нападающими

В связи со скорым отъездом нападающего Оливье Жиру в МЛС руководство «Милана» начало поиски нового центрального форварда.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, в поле зрения «россонери» находятся сразу пятеро футболистов. Речь идет о Серу Гирасси («Штутгарт»), Джошуа Зиркзее («Болонья»), Беньямине Шешко («РБ Лейпциг»), Сантьяго Хименесе («Фейеноорд») и Джонатане Дэвиде («Лилль»).

«Милан» в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии занимает второе место в турнирной таблице. После 33 туров «россонери» набрали 69 баллов. Подопечные Стефано Пиоли отстают от лидирующего «Интера» на 17 очков.