Футболист «Ромы» высказался о возможном уходе Моуринью в сборную Португалии

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави ответил на вопрос о возможном назначении Жозе Моуринью на пост рулевого сборной Португалии.

Нынешний наставник римлян считается главным кандидатом на роль сменщика Фернанду Сантуша, ушедшего после не слишком удачного выступления португальцев на чемпионате мира в Катаре.

«Думаю, тренер сосредоточен на «Роме» и целях, которых хочет добиться с клубом. Мы не обсуждали с ним его будущее, но мы видим, как он предан своему делу, и нет никаких сомнений в том, насколько для него важен этот проект. Надеюсь, он проведёт в «Роме» ещё много лет», – цитирует Il Messaggero Стефана Эль-Шаарави.