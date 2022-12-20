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Футболист «Ромы» высказался о возможном уходе Моуринью в сборную Португалии

20 Декабря 2022 • 20:27 Комментировать
Рома
...
Болонья
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04.01 18:30

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави ответил на вопрос о возможном назначении Жозе Моуринью на пост рулевого сборной Португалии.

Нынешний наставник римлян считается главным кандидатом на роль сменщика Фернанду Сантуша, ушедшего после не слишком удачного выступления португальцев на чемпионате мира в Катаре.

«Думаю, тренер сосредоточен на «Роме» и целях, которых хочет добиться с клубом. Мы не обсуждали с ним его будущее, но мы видим, как он предан своему делу, и нет никаких сомнений в том, насколько для него важен этот проект. Надеюсь, он проведёт в «Роме» ещё много лет», – цитирует Il Messaggero Стефана Эль-Шаарави.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Сборная Португалии Стефан Эль-Шаарави
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