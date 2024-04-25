«Челси» сохраняет интерес к Осимхену

Лондонский «Челси» сохраняет интерес к нападающему «Наполи» Виктору Осимхену. Как сообщает неаполитанское издание Il Mattino, нигерийский форвард в настоящий момент ближе к переходу в «ПСЖ», но «Челси» всё ещё сохраняет шансы на трансфер.

Напомним, Осимхен и прошлым летом был главной целью на усиление позиции форварда, но «Наполи» заломил слишком высокий ценник. Сейчас в контракте нигерийца прописана сумма отступных, которая составляет 130 миллионов евро.

Осимхен стал лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша Серии А, но в этом сезоне нападающий смог отметиться 13 голами и 3 ассистами в 21 матче итальянского чемпионата.