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Чемпионат Италии. Серия А

Арнаутович: «Балотелли считал себя лучшим в мире, но сейчас он изменился»

24 Декабря 2022 • 13:46 Комментировать
Рома
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Болонья
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04.01 18:30

Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович рассказал о том, как изменился Марио Балотелли в последние годы. Напомним, оба футболиста в молодости вместе выступали в составе миланского «Интера».

«Марио считал себя лучшим футболистом в мире, но затем он изменился. Мы до сих пор общаемся и часто поддерживаем связь», – цитирует Арнаутовича Football Italia.

Напомним, этим летом Балотелли покинул турецкую «Адану Демирспор» и присоединился к швейцарскому «Сьону». Ранее итальянец выступал за такие топ-клубы, как «Интер», «Милан», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне на счету Балотелли 5 голов в чемпионате Швейцарии.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Сьон Марио Балотелли Марко Арнаутович
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РОМА БОЛОНЬЯ
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