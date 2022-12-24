Арнаутович: «Балотелли считал себя лучшим в мире, но сейчас он изменился»

Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович рассказал о том, как изменился Марио Балотелли в последние годы. Напомним, оба футболиста в молодости вместе выступали в составе миланского «Интера».

«Марио считал себя лучшим футболистом в мире, но затем он изменился. Мы до сих пор общаемся и часто поддерживаем связь», – цитирует Арнаутовича Football Italia.

Напомним, этим летом Балотелли покинул турецкую «Адану Демирспор» и присоединился к швейцарскому «Сьону». Ранее итальянец выступал за такие топ-клубы, как «Интер», «Милан», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне на счету Балотелли 5 голов в чемпионате Швейцарии.