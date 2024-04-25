«Интер» может бесплатно потерять полузащитника

Полузащитник миланского «Интера» Стефано Сенси может покинуть команду по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Николо Скиры.

Как стало известно журналисту, 28-летний игрок уйдет из клуба на правах свободного агента. За «нерадзурри» полузащитник выступает с 2019 года.

В нынешнем сезоне итальянского чемпионата Стефано провел три встречи, не отметившись результативными действиями. После 33 туров «Интер» с 17-очковым отрывом лидирует в турнирной таблице Серии А. Подопечные Симоне Индзаги досрочно стали обладателями скудетто.