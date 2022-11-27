Нападающий «Вольфсбурга» Брекало близок к переходу в итальянский клуб

Нападающий «Вольфсбурга» Йосип Брекало близок к переходу в итальянскую «Болонью», сообщает Tuttomercatoweb.

Действующий контракт 24-летнего хорвата с немецким клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает Брекало в 7,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне вингер провёл в составе «Вольфсбурга» семь матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. За немецкую команду Брекало выступает с 2016 года. Также в его карьере были загребское «Динамо», «Штуттгарт» и «Торино».

После 15 туров текущего розыгрыша итальянской Серии А «Болонья» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.