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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью: «Покойся с миром, король Пеле»

30 Декабря 2022 • 00:35 Комментировать
Рома
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Болонья
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04.01 18:30

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью попрощался с легендарным Пеле, ушедшим из жизни в 82-летнем возрасте.

Прославленного бразильского экс-футболиста не стало 29 декабря.

«Я очень опечален. Помню, как в 2005 году я получил награду BBC из рук самого короля футбола, и этот момент остаётся для меня одним из самых памятных в жизни. Я был очень рад знакомству с ним, мы отлично пообщались и здорово провели время. Покойся с миром, король Пеле», – цитирует Corriere dello Sport португальского наставника.

Пеле выступал за сборную Бразилии с 1957 по 1971 год, став в составе национальной команды своей страны трёхкратным чемпионом мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Пеле Жозе Моуринью
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РОМА БОЛОНЬЯ
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