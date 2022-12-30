Моуринью: «Покойся с миром, король Пеле»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью попрощался с легендарным Пеле, ушедшим из жизни в 82-летнем возрасте.

Прославленного бразильского экс-футболиста не стало 29 декабря.

«Я очень опечален. Помню, как в 2005 году я получил награду BBC из рук самого короля футбола, и этот момент остаётся для меня одним из самых памятных в жизни. Я был очень рад знакомству с ним, мы отлично пообщались и здорово провели время. Покойся с миром, король Пеле», – цитирует Corriere dello Sport португальского наставника.

Пеле выступал за сборную Бразилии с 1957 по 1971 год, став в составе национальной команды своей страны трёхкратным чемпионом мира.