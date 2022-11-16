«Рома» готова рассмотреть предложения по Абрахаму

«Рома» готова рассмотреть предложения от других клубов по возможному трансферу английского нападающего Тэмми Абрахама сообщает Calciomercato.

Напомним, Абрахам перешёл в «Рому» из «Челси» летом 2021 года за 40 миллионов евро. Действующий контракт 25-летнего футболиста с римским клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 45 миллионов евро.

Отметим, что нынешний сезон для бывшего нападающего сборной Англии не задался. В 20 матчах за римский клуб он забил всего четыре мяча и отдал две результативные передачи. Ранее, помимо «Челси», Абрахам также защищал цвета клубов «Астон Вилла», «Суонси» и «Бристоль Сити».