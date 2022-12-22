Абрахам: «Интерес сборной Португалии к Моуринью – это нормально»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам поделился мнением о возможном назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера сборной Португалии.

Рулевой римлян стал основным кандидатом на должность в национальной команде своей страны сразу после увольнения Фернанду Сантуша.

«Моуринью – отличный и очень востребованный тренер, – считает Абрахам. – Это неудивительно, и такой интерес всегда льстит, но я уверен, что он сосредоточен на «Роме». Он делает всё, чтобы под его руководством мы становились лучше. Все мы читаем новости, но предпочитаем их не обсуждать», – цитирует журналист Альфредо Педулла английского нападающего.