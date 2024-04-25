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Чемпионат Италии. Серия А

Бурук, который мог возглавить «Спартак», попал в список интересов «Наполи»

25 Апреля 2024 • 21:14 Комментировать

Наставник «Галатасарая» Окан Бурук может продолжить карьеру в Италии.

По данным Yeni Safak, в услугах специалиста заинтересован «Наполи», который наблюдает за Буруком и считает его одним из кандидатов на пост главного тренера. Также на тренера претендует «Лацио».

«Галатасарай» в текущем сезоне турецкого чемпионата находится на первой строчке в турнирной таблице, набрав 90 баллов.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Спартак» предлагал Буруку возглавить команду после того, как Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку.

«Наполи» в текущем сезоне провёл 33 матча, в которых набрал 49 баллов и занимает восьмое место в таблице.


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