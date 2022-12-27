Агент Фраттези проведёт новые переговоры с «Ромой»

Представитель полузащитника «Сассуоло» Давиде Фраттези в ближайшие дни должен провести новые переговоры с руководством «Ромы», чтобы обсудить потенциальный переезд клиента на «Стадио Олимпико» в январское трансферное окно.

«Рома» хотела заполучить молодого итальянца ещё летом, но тогда римской команде не удалось договориться с руководством «Сассуоло». Отметим, сам Фраттези уже выступал за «джаллоросси» на молодёжном уровне.

В нынешнем сезоне Давиде провёл за «Сассуоло» 14 матчей в итальянской Серии А, где отметился 4 забитыми голами. 23-летний полузащитник оценивается примерно в 22 миллиона евро немецким порталом Transfermarkt.