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Чемпионат Италии. Серия А

Ауа может продолжить карьеру в «Роме»

21 Ноября 2022 • 10:24 Комментировать
Брест
...
Лион
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28.12 22:00

В последние дни итальянской «Роме» предлагали услуги полузащитника «Лиона» Уссема Ауа, сообщает Corriere dello Sport.

Однако, по информации источника, в гонке за подписание 24-летнего француза по-прежнему лидирует «Милан». Ранее сообщалось, что представители «россонери» уже вступили в переговоры с агентом футболиста.

Действующий контракт Ауа с «Лионом» рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает француза в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек провёл шесть матчей, отметившись в них одним забитыми голом. После 15 туров текущего розыгрыша чемпионата Франции «Лион» занимает восьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «ПСЖ» на 20 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лион Уссем Ауа
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БРЕСТ ЛИОН
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