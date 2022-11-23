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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» подписала Сольбаккена на правах свободного агента официально

23 Ноября 2022 • 14:29 Комментировать
Рома
...
Болонья
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04.01 18:30

Итальянская «Рома» официально сообщила о трансфере полузащитника Олы Сольбаккена на правах свободного агента. У 24-летнего полузащитника в конце прошлого сезона закончился контракт с норвежским «Будё Глимт», после чего ему пришлось полгода остаться без клуба.

В прошлом сезоне Сольбаккен трижды сыграл против «Ромы» в составе «Будё Глимт» в Лиге конференций. Полузащитник в этих поединках отгрузил в ворота «джаллоросси» три мяча – два из них были забиты в игре, где норвежцы разгромили своих соперников на групповом этапе со счётом 6:1.

В данный момент «Рома» располагается на седьмом месте в итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ола Сольбаккен
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