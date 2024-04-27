Конте договорился с клубом Серии А

Рулевой Антонио Конте может вернуться к работе уже в скором времени.

54-летний наставник близок к назначению в «Наполи», сообщает Football Italia, ссылаясь на Rai Sport. По информации источника, стороны договорились о трёхлетнем контракте. Предполагаемая зарплата Конте на новой должности составит порядка 6,5 млн евро за сезон. Отмечается, что для заключения сделки нужно лишь окончательное одобрение от президента клуба Аурелио де Лаурентиса.

Антонио Конте покинул «Тоттенхэм» в марте 2023 года – с тех пор итальянец не имеет тренерской работы.

«Наполи» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Серии А после 33 туров.