​Болельщики «Милана» хотят Конте

В «Милане» неопределённая ситуация вокруг главного тренера, Стефано Пиоли может покинуть клуб, так как после 2022 года «Милан» так ничего больше и не выиграл, несмотря на большие ожидания.

Хотя на место наставника клуба претендуют сразу несколько специалистов, среди которых и Хулен Лопетеги, и Серджиу Консейсау, и Марк ван Боммель, и Марко Розе, фаворитом болельщиков «Милана» остаётся Антонио Конте. Именно таковы результаты голосования авторитетного итальянского издания Tuttosport.

Напомним, что сейчас «Милан» занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.