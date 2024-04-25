​Капелло: «Без Тео и Леау «Милан» теряет 60% своего потенциала»

Бывший наставник «Милана» Фабио Капелло прокомментировал зависимость игры команды от выступлений португальского форварда Рафаэла Леау, а также французского защитника Тео Эрнандеса. Оба уже давно в команде, блистали в чемпионский сезон «Милана», но сейчас чередуют хорошие матчи с плохими:

- Без Тео и Леау команда сразу теряет 60% своего потенциала. У них огромный потенциал, но ты не можешь знать, какой они сыграют матч. А это вызывает сомнения, - цитирует слова Фабио Капелло pianetamilan.it.

В настоящий момент итальянский клуб занимает второе место в турнирной таблице Серии А.