Маркеджани: «Интер» сдал важный экзамен»

Центральным матчем шестнадцатого тура итальянского чемпионата Серии А стал поединок «Интера» и «Наполи». Миланцы выиграли с минимальным преимуществом, их успех прокомментировал Лука Маркеджани - бывший вратарь «Лацио» и итальянской сборной.

- «Интер» не доминировал, но управлял игрой. Предоставил владение «Наполи», но при этом создавал более опасные моменты. С тактической точки зрения все было здорово в исполнении «Интера» - они не позволили «Наполи» сыграть чисто, в свой любимый футбол. «Интер» сдал очень важный экзамен, если бы он не выиграл, то можно было бы говорить о конце борьбы за чемпионство, - цитирует Маркеджани fcinter1908.it.