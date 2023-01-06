Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Маркеджани: «Интер» сдал важный экзамен»

06 Января 2023 • 07:36 Комментировать
Интер Милан
1:0
Наполи
окончен

Центральным матчем шестнадцатого тура итальянского чемпионата Серии А стал поединок «Интера» и «Наполи». Миланцы выиграли с минимальным преимуществом, их успех прокомментировал Лука Маркеджани - бывший вратарь «Лацио» и итальянской сборной.

- «Интер» не доминировал, но управлял игрой. Предоставил владение «Наполи», но при этом создавал более опасные моменты. С тактической точки зрения все было здорово в исполнении «Интера» - они не позволили «Наполи» сыграть чисто, в свой любимый футбол. «Интер» сдал очень важный экзамен, если бы он не выиграл, то можно было бы говорить о конце борьбы за чемпионство, - цитирует Маркеджани fcinter1908.it. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Наполи Лука Маркеджани
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Января
07:41 · Италия. Серия А
«Ювентус» принял решение по Милику
07:36 · Италия. Серия А
Маркеджани: «Интер» сдал важный экзамен»
06:50 · Италия. Серия А
Нёйтинк: «Я тут из-за Станковича»
04:37 · Италия. Серия А
Пиоли рассказал, какая музыка заряжает игроков «Милана»
04:00 · Италия. Серия А
Кассано: «Леау должен остаться в «Милане», иначе закончит как Грилиш»
00:44 · Италия. Серия А
Дида: «Меньян сказал мне, что пришёл в «Милан» из-за меня»
00:31 · Италия. Серия А
​Онана амбициозен: «Интер» должен стремиться к победе везде, в том числе и в Лиге чемпионов»
00:12 · Италия. Серия А
Кассано: «Наполи» сыграл плохо, гонка за Скудетто снова открыта»
00:05 · Италия. Серия А
Скончался бывший чемпион Европы в составе итальянской сборной
05 Января
23:59 · Италия. Серия А
Дида рассказал, чему учит Меньяна
23:39 · Италия. Серия А
Дида: «Милан» может выиграть всё»
23:02 · Италия. Серия А
Бергоми: «Интеру» было важно выиграть у прямого конкурента»
22:56 · Италия. Серия А
Ди Канио: «Чувствительное поражение для «Наполи»
21:06 · Италия. Серия А
Бывший игрок «Интера»: «Ханданович очень важен, но Онана заслуживает место в воротах»
20:52 · Италия. Серия А
Вентура: «Я увидел лучший «Интер» сезона»
Все новости
Рекомендуем