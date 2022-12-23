«Интер» готов сделать ставку на дуэт Лукаку – Джеко после возобновления сезона

Нападающие Ромелу Лукаку и Эдин Джеко начнут в основе ближайший матч «Интера» против «Наполи».

Команда Симоне Индзаги встретится с неаполитанцами, возглавляющими турнирную таблицу Серии А, 4 января. Нападающий Лаутаро Мартинес получил отдых после выступления на чемпионате мира, который завершился для сборной Аргентины триумфом, а Хоакин Корреа продолжает восстановление после травмы. Таким образом, по информации Sky Sport, перед важным матчем против «Наполи» «нерадзурри» будут наигрывать атакующую связку Лукаку – Джеко.

Напомним, что бельгиец пропустил большую часть осенней части сезона из-за мышечной травмы.