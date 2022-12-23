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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» готов сделать ставку на дуэт Лукаку – Джеко после возобновления сезона

23 Декабря 2022 • 22:53 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.25 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

Нападающие Ромелу Лукаку и Эдин Джеко начнут в основе ближайший матч «Интера» против «Наполи».

Команда Симоне Индзаги встретится с неаполитанцами, возглавляющими турнирную таблицу Серии А, 4 января. Нападающий Лаутаро Мартинес получил отдых после выступления на чемпионате мира, который завершился для сборной Аргентины триумфом, а Хоакин Корреа продолжает восстановление после травмы. Таким образом, по информации Sky Sport, перед важным матчем против «Наполи» «нерадзурри» будут наигрывать атакующую связку Лукаку – Джеко.

Напомним, что бельгиец пропустил большую часть осенней части сезона из-за мышечной травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эдин Джеко Наполи Ромелу Лукаку Хоакин Корреа Лаутаро Мартинес
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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