«Интер» в ближайшее время хочет выяснить, собирается ли де Врей продлевать контракт

Миланский «Интер» в ближайшие дни хотел бы выяснить, собирается ли защитник Стефан де Врей продлевать свой истекающий летом контракт. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Напомним, у нидерландца остаётся всего полгода по контракту с «Интером». В последнее время его связывают с «Тоттенхэмом», где Стефан может воссоединиться с бывшим тренером «нерадзурри» Антонио Конте.

Де Врей ранее выступал в Италии в составе другого клуба – римского «Лацио», где оказался в 2014 году после успешных выступлений на чемпионате мира в Бразилии. В составе миланского «Интера» нидерландский защитник выиграл Серию А и Кубок Италии.