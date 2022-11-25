Бернардески считает, что «Ювентус» может обойти «Наполи» в борьбе за чемпионство

Бывший вингер «Ювентуса» Федерико Бернардески, ныне защищающий цвета «Торонто», поделился мыслями о текущем раскладе сил в Серии А.

После 15 туров «Наполи» возглавляет турнирную таблицу с 41 набранным очком, опережая «Милан» (33) и «Ювентус» (31), но 28-летний футболист считает, что коллектив Массимилиано Аллегри ещё способен побороться за Скудетто.

«Ювентус» полностью провалился в Лиге чемпионов, но наконец-то нашёл себя в чемпионате. На мой взгляд, команда остаётся полноценным претендентом на титул, поскольку у «Ювентуса» потенциально более сильный состав, чем у «Наполи». Однако на старте сезона неаполитанцы творили чудеса, и Хвича Кварацхелия был особенно хорош», – заявил в интервью Gazzetta dello Sport Бернардески.