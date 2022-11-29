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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри уговорили остаться в «Ювентусе» до конца сезона

29 Ноября 2022 • 17:25 Комментировать
Кремонезе
...
Ювентус
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04.01 20:30

Владельцы «Ювентуса» попросили главного тренера команды Массимилиано Аллегри остаться как минимум до конца текущего сезона, сообщает Calciomercato.

По информации источника, после того как все члены правления покинули итальянский клуб, Аллегри также задумался об уходе. Однако владельцы «Ювентуса» убедили 55-летнего специалиста остаться до конца сезона.

Напомним, что после 15 туров текущего розыгрыша итальянской Серии А «старая синьора» занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на 10 очков.

Аллегри вернулся в «Ювентус» в мае прошлого года после двухлетнего перерыва. Под его руководством команда из Турина пять раз выигрывала чемпионат Италии, а также дважды доходила до финала Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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