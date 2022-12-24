Ди Мария не покинет «Ювентус» в январе

Полузащитник туринского «Ювентуса» Анхель ди Мария не собирается никуда уходить в январское трансферное окно. По информации от журналиста Фабрицио Романо, аргентинец даже никогда не рассматривал такой вариант.

Напомним, что летом ди Мария подписал с «Ювентусом» краткосрочный контракт сроком на один сезон. В последнее время ходят слухи об интересе к полузащитнику со стороны клубов из другого континента, в числе которых входит «Интер» Майами.

Ди Мария собирается закончить нынешний сезон в Серии А, и лишь затем задумается начнёт принимать решение о своём будущем. Экс-хавбеку «Реала», «МЮ» и «ПСЖ» сейчас 34 года.